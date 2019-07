Hiljemark: «Con Andreazzoli impatto positivo, dobbiamo conoscerci bene»

Oscar Hiljemark, centrocampista del Genoa rientrato dopo un infortunio, ha parlato di Andreazzoli e non solo: le sue parole

Hiljemark, rientrato dopo un lungo infortunio, ha parlato del nuovo Genoa e di Andreazzoli. Le sue parole al sito del club.

GENOA – «Con il mister ho parlato un po’. L’impatto è stato positivo, si vede che è un tecnico preparato. Mi piace il gioco che puntiamo a sviluppare. Per attaccare gli avversari in profondità, oltre le linee, come per recuperare il pallone in fase difensiva, i movimenti sono molto importanti. Bisogna essere precisi a livello di meccanismi, il primo passo è conoscerci bene».

PANDEV – «Il nuovo ruolo di Pandev? Lui è una persona fantastica, un giocatore fortissimo. Goran è Goran!»