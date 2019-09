Honda chiama il Manchester United: «Fatemi un’offerta»

Keisuke Honda è stanco di stare a guardare. Il centrocampista ex Milan è svincolato da giugno, ossia da quando ha lasciato il Melbourne Victory, e si sarebbe proposto al Manchester United.

Ora Honda cerca squadra, possibilmente un grande club, come scrive su Twitter:

«Fatemi un’offerta. Non ho bisogno di soldi, necessito di una grande squadra e grandi compagni di squadra». Voglia di Europa quindi per il centrocampista giapponese classe 1986.

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 27, 2019