Il difensore della Lokomotiv Mosca Howedes ha parlato così dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro la Juventus

Benedikt Howedes ha commentato in zona mista la sconfitta rimediata in Champions League contro la Juventus per 2-1. Il centrale della Lokomotiv Mosca è tornato a Torino da ex, avendo vestito la maglia bianconera.

A tal proposito il tedesco ha dichiarato: «Grande emozione tornare allo Stadium».