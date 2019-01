La Juve affonda per Hudson-Odoi, ma il ragazzo preferisce il Bayern

Dopo oltre un anno di pressing, la Juventus sarebbe più vicina alla giovane ala del Chelsea Hudson-Odoi, per cui però ci sarebbe già una grossa offerta targata Bayern…

Al di là del mercato (per il momento fermo) riguardante i big, la Juventus continua a lavorare per immettere nel tessuto della rosa attuale almeno un paio di pedine giovani, ma già di livello. Il nome che balza dall’Inghilterra – non nuovo – in queste ore è quello della giovane ala inglese Callum Hudson-Odoi, giocatore classe 2000 attualmente in forza al Chelsea di Maurizio Sarri. A riportare della possibile offerta bianconera sono gli stessi giornali inglesi stamane in edicola, secondo cui insieme alla Juve (che ormai già da oltre un anno segue il ragazzo, aggregato soltanto quest’anno alla prima squadra), ci sarebbe anche il Bayern Monaco pronto a muoversi. Di più: i tedeschi avrebbero già fatto una prima mossa da circa 39 milioni di euro per provare a strappare il giocatore ai Blues subito.

Una mossa che, riporta la stampa britannica, troverebbe già il via libera dello stesso Hudson-Odoi, al momento chiuso dai big al Chelsea e decisamente più interessato all’eventuale destinazione tedesca rispetto a quella italiana. Odoi del resto andrà in scadenza con i Blues al termine della prossima stagione (e, considerato che finora non ha praticamente mai giocato con Sarri, difficilmente rinnoverà) e già a fine anno potrebbe finire in scadenza di contratto, qualora non arrivi una cessione in tempi brevi.