Ibra ricorda Atalanta-Inter: «Mourinho disse che dovevo vergognarmi»

Ibrahimovic ha voluto ricordare la sfuriata che gli fece José Mourinho negli spogliatoi al termine di Atalanta-Inter del 2009

Al canale di YouTube Bethard, l’attaccante Zlatan Ibrahimovic, ha voluto ricordare il suo passato in nerazzurro e di un precedente con Mourinho. L’aneddoto risale al 18 gennaio del 2009 quando l’Inter affrontò fuori casa l’Atalanta. La partita terminò con una dura sconfitta per i nerazzurri sebbene a segno ci andò proprio lo svedese. Zlatan ha raccontato che negli spogliatoi, a fine primo tempo, l’allora allenatore dell’Inter, José Mourinho, se la prese molto nei suoi confronti.

Ecco le sue parole: «Ricordo che a fine primo tempo stavamo perdendo una partita contro l’Atalanta. Il giorno dopo dovevo ricevere un premio come miglior giocatore della Serie A e José mi disse di fronte alla squadra che avrei dovuto vergognarmi di quel riconoscimento per il modo in cui stavo giocando. ‘Non meriti la metà di quel premio’, mi disse. Eravamo lì nello spogliatoio e lui mi ha massacrato, mi ha martellato. Quindi ho detto: ‘Ok, non sto facendo bene. Forse dovrei far meglio’. Perdemmo la partita, ma almeno segnai un gol nella ripresa ammorbidendo le critiche. Il giorno successivo andai a ritirare il premio. In carriera ho avuto situazioni in cui sono stato martellato dagli allenatori in un modo diverso. La differenza con Mourinho è che gli piace dirlo direttamente, lo dice a modo suo perché è la sua personalità».