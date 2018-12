Ibrahimovic, niente Milan. Ecco il rinnovo con i Galaxy: «Non ho ancora finito»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei Los Angeles Galaxy, non tornerà al Milan. Lo svedese firmerà il rinnovo con gli americani

Zlatan Ibrahimovic chiude definitivamente le porte al ritorno al Milan! Nelle ultime settimane, le speranze di rivedere Zlatan al Milan si stavano spegnendo lentamente, oggi è arrivata la conferma definitiva e, praticamente, ufficiale: Ibra rinnova con i Los Angeles Galaxy, e non ritornerà in Italia, al Milan. L’attaccante svedese ha pubblicato un video sul proprio account Twitter, annunciando di fatto il proprio rinnovo con il club americano. «MLZ (ovvero la MLS di Zlatan, ndr) Non ho ancora finito con te» ha scritto il giocatore. Una frase seguita dal simbolo dei Los Angeles Galaxy e dagli hashtag che videro Ibra protagonista al momento del suo approdo in terra americana.

Ibra è stato un obiettivo concreto del Milan. Leonardo ci ha provato, il Milan e lo stesso svedese hanno sognato un nuovo matrimonio insieme. Il ritorno in rossonero dell’attaccante prima in estate e poi in maniera più concreta a gennaio è stato concreto ma Zlatan aveva dato la sua parola ai Galaxy e proseguirà la sua avventura in America. Zlatan resterà in America e continuerà a vestire la maglia dei Galaxy. Niente ritorno col Milan: il giocatore rimarrà in America almeno fino al 2019. Nelle prossime ore, forse già nei prossimi minuti, l’annuncio dei Galaxy.