Ibrahimovic al Milan: pronto il rilancio rossonero

Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei Los Angeles Galaxy, torna al Milan? I rossoneri sono pronti al rilancio

Il Milan non molla Zlatan Ibrahimovic? Leonardo, direttore sportivo dei rossoneri, ha chiuso le porte al ritorno dell’attaccante svedese, vicino al rinnovo con i Los Angeles Galaxy. Nelle ultime ore però, secondo Sport Mediaset, i rossoneri avrebbero deciso di effettuare un ultimo tentativo per convincere Ibra a firmare con il Milan. Lo svedese gradirebbe vestire nuovamente rossonero ma la situazione non è semplice. I Galaxy hanno accontentato le richieste dello svedese per il rinnovo e la firma sembra essere ormai vicina ma una Ibra non ha ancora preso una decisione definitiva ed è tentato dal ritorno in Italia.

L’offerta precedente del Milan si basava su un contratto di sei mesi a 1,5 milioni di euro con opzione sul rinnovo per i successivi 12 mesi, i rossoneri sono pronti a tentarlo con un’offerta al rialzo. Il club rossonero è pronto a migliorare la propria offerta ma Ibra deve fornire un assist alla dirigenza milanista: deve rompere con il suo attuale club per scardinarne le resistenze. Situazione non semplice. Il Milan, senza Europa League, dopo l’arrivo di Paquetà, proverà a prendere un centrocampista ma la pista Zlatan Ibrahimovic non tramonta.