Ibrahimovic, niente Milan: Leonardo chiude al ritorno di Zlatan

Calciomercato Milan, sfuma il sogno Zlatan Ibrahimovic: Leonardo chiude al ritorno dello svedese, ora ai LA Galaxy

«Addio Ibra»: così Tuttosport in apertura sul Milan e sull’ipotetico ritorno del fuoriclasse svedese a gennaio. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un Ibrahimovic bis in rossonero, con l’attaccante reduce dall’avventura in MLS ai Los Angeles Galaxy. Il sogno di mercato però è destinato a sfumare, come confermato da Leonardo: «Ibra non arriverà. Lui aveva dato la sua parola ai Galaxy. Loro hanno soddisfatto le sue richieste e lui non arriverà. Sarebbe stato bellissimo, avrebbe dato un peso importante ma purtroppo non sarà possibile».