Ibrahimovic potrebbe raggiungere De Rossi: Raiola smentisce

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna. Secondo quanto riportato da As, Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto raggiungere Daniele De Rossi al Boca Juniors.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, ci potrebbe essere una causa “politica”: Angelici, presidente del Boca, vorrebbe mettere a segno un grande colpo per assicurarsi la rielezione nel prossimo dicembre, quando scadrà il contratto di Ibrahimovic con i Galaxy. Non si è fatta attendere la smentita a mezzo social di Mino Raiola.

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews

— Mino Raiola (@MinoRaiola) September 25, 2019