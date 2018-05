Icardi, che errore: sbaglia a tu per tu con Strakosha – VIDEO

Icardi spreca un’opportunità importantissima: il giocatore dell’Inter sbaglia il gol dell’1-1 a tu per tu con l’estremo difensore biancoceleste

Errore gravissimo per Mauro Icardi in Lazio-Inter, match valido per l’ultima giornata di campionato di Serie A Tim 2017/2018, in cui le due squadre si giocano l’accesso alla prossima Champions League. Al momento i biancocelesti sono avanti 1-0 (Leggi anche: Lazio in vantaggio: autogol Perisic gol Marusic), ma l’Inter ha avuto con l’argentino la possibilità di rimettere il risultato in pareggio.

Al 22′ infatti, Cancelo è stato bravo a soffiare palla al capitano della Lazio, Lucic, servendo poi il centravanti dell’Inter, che si è ritrovato a tu per tu con Strakosha: l’argentino però non è riuscito a centrare lo specchio della porta, calciando fuori.