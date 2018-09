Inter senza pensieri: accordo con l’Argentina per Icardi e Lautaro

Compromesso tra Inter ed Argentina per Icardi e Lautaro Martinez: i due attaccanti nerazzurri, infortunati, resteranno in ritiro con la nazionale, ma non giocheranno stanotte

Vince la linea del compromesso e – alla fine – l’Inter decide di non litigare con la federazione argentina per Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Entrambi i giocatori infatti erano stati convocati dal commissario tecnico ad interim dell’Albiceleste Lionel Scaloni settimana scorsa per le amichevoli contro Guatemala e Colombia. Sabato pomeriggio contro il Bologna, tuttavia, né Icardi né Martinez erano scesi in campo per alcuni problemi muscolari rimediati praticamente a pochissime ore dal match. Si temeva effettivamente il peggio (soprattutto per Icardi), ma sia il numero 9 che il numero 10 nerazzurro erano stati costretti a rispondere comunque alla convocazione e ad unirsi al ritiro argentino negli USA (in California) per sottoporsi a nuovi accertamenti medici.

Il timore (fondato) dell’Inter era che la nazionale argentina decidesse di trattenere ed utilizzare sia Icardi che Lautaro per entrambe le amichevoli. Alla fine però la società nerazzurra sembra sia riuscita a strappare un accordo con l’AFA anche e soprattutto grazie all’intermediazione di Walter Samuel, ex difensore interista ed attuale collaboratore tecnico di Scaloni: i due attaccanti dunque proseguiranno il proprio periodo di convalescenza, in questi giorni, in ritiro con l’Argentina. Sia l’uno che l’altro però non dovrebbero scendere in campo contro il Guatemala (questa notte) nel New Jersey, mentre è possibile siano presenti, anche soltanto per uno scampolo di partita, settimana prossima (mercoledì) contro la Colombia, previo nuovo accertamento. All’Inter da Samuel la garanzia che Icardi a Martinez non verranno rischiati senza adeguate garanzie.