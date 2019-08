Icardi non si muove dall’Inter: non giocherà per due anni

Mauro Icardi non ha intenzione di lasciare l’Inter, nonostante sia stato messo fuori progetto. La situazione dell’argentino

Sembra deciso a rimanere in nerazzurro Mauro Icardi. L’argentino non ha intenzione di muoversi da Milano. Lì vuole continuare a far crescere i suoi figli (si parla di un altro bebè in arrivo) e per questo avrebbe chiuso alla cessione, nonostante non faccia più parte del progetto dell’Inter.

Nel caso di mancata cessione, la volontà del club nerazzurro è chiara. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’argentino sarà portato fino alla scadenza, nel 2021, ma non verrà reinserito in rosa, anzi, non giocherà per due anni.