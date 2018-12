Icardi invitato al Superclasico, ci sarà? Martedì Inter-Psv

La Conmebol ha invitato ufficialmente Icardi al Bernabeu per la finale di Copa Libertadores: il capitano dell’Inter ci sarà?

Mauro Icardi ci sarà questa sera al Superclasico? L’invito della CONMEBOL è arrivato, ma difficilmente il bomber nerazzurro dirà di sì a 48 ore dalla sfida decisiva in Champions League contro il Psv Eindhoven. Questa sera, dopo tensioni, rinvii vari, comunicati, spostamenti di sede, si giocherà la finale di Copa Libertadores al Santiago Bernabeu di Madrid tra River Plate e Boca Juniors. Si tratta della sfida di ritorno della finale, conclusasi per 2-2 nel match giocato alla Bombonera. La decisione di far giocare la sfida in Europa è stata presa dopo gli innumerevoli scontri che hanno reso impossibile far giocare la partita al Monumental di Buenos Aires.

Questa sera la finale di Copa Libertadores che verrà vista da milioni di spettatori in Argentina come nel resto del mondo. E, tra gli ospiti speciali sulle tribune del Santiago Bernabeu, potrebbe esserci anche il capitano dell’Inter, Mauro Icardi. La federazione Conmebol lo ha invitato ufficialmente a presenziare sulle tribune del Bernabeu, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Icardi accetterà l’invito? Difficile immaginare la sua presenza a Madrid a 48 ore della sfida decisiva in Champions contro il Psv, ma non è ancora detta l’ultima parola…