La Juventus fa sul serio per Mauro Icardi. Bianconeri pronto all’assalto. Ci sarebbe stato un incontro a Londra

Mauro Icardi alla Juventus? Massimiliano Allegri sarebbe pronto a chiedere l’acquisto del centravanti argentino nel prossimo incontro con il presidente Agnelli e, secondo Il Corriere di Torino, la dirigenza bianconera sarebbe già operativa. Ci sarebbe stato un incontro a Londra per porre le basi dell’affare tra l’entourage del giocatore e la dirigenza juventina. Al momento c’è differenza di vedute tra la Juventus e l’Inter: i nerazzurri chiedono 80 milioni di euro, la Juventus non vuole andare oltre i 60 milioni di euro (i bianconeri preferirebbero non impostare degli scambi), l’attaccante non segna su azione da dicembre ed è finito fuori squadra per 50 giorni.

Se Luciano Spalletti restasse alla guida dell’Inter, lo stesso non potrà fare Icardi: difficile infatti la convivenza tra i due che non avrebbero un rapporto idilliaco, per usare un eufemismo. Inoltre, al momento non sarebbero arrivate offerte dalle big d’Europa e Maurito, insieme a Wanda, preferirebbe rimanere in Italia. Wanda e Mauro vorrebbero, in caso di permanenza, rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 ma la situazione non è semplice e Marotta, in attesa di risolvere la questione legata all’allenatore, ha preso tempo. La Juve intanto prepara l’assalto e lo sgarbo all’Inter.