Icardi Juve, mistero a Ibiza: le ipotesi di mercato per l’argentino

Continuano le voci che vorrebbero un incontro a Ibiza tra Paratici e Icardi. Le ipotesi di mercato per l’argentino in bianconero

Non si spengono le voci che vorrebbero un incontro di mercato, a Ibiza, tra Paratici e Wanda Nara. I due erano entrambi sull’isola spagnola nella giornata di martedì e, secondo voci, potrebbe esserci stato un incontro per portare Icardi alla Juve.

La Gazzetta dello Sport riporta le voci per cui i due abbiano smentito qualsiasi incontro, mentre il Corriere della Sera riporta che i bianconeri avrebbero chiesto al giocatore di pazientare un anno all’Inter, per poi trasferirsi a Torino ad un prezzo irrisorio. Secondo la Repubblica invece i nerazzurri potrebbero bloccare la pretesa per venderlo e puntare tutto su Lukaku.