Icardi non segna ma illumina: che rabona contro l’Empoli! – VIDEO

Non avrà segnato ma Mauro Icardi ha comunque giocato una partita sufficiente, impreziosita da un numero d’alta scuola

Nonostante l’Empoli fosse una tra le sue vittime preferite, Mauro Icardi non ha segnato. Non per questo motivo, però, l’argentino non ha meritato la sufficienza in pagella. Sponde, tagli, aperture: Maurito si sta trasformando in un attaccante completo che riesce anche a giocare fuori dall’area di rigore. Spalletti applaude la crescita del suo centravanti che offre anche giocate d’alta classe come questa rabona nei minuti finali di Empoli-Inter.