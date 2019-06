Ifab, sospesa nel Mondiale femminile la sanzione per i portieri sul rigore

L’Ifab ha deciso di sospendere nel Mondiale femminile la sanzione per i portieri che non tengono almeno un piede sulla linea sul rigore

Cambiano le regole arbitrali nel Mondiale femminile. Come comunicato dall’Ifab, la regola che obbliga il direttore di gara ad ammonire il portiere quando questo non tenga almeno un piede sulla linea di porta sul rigore, è stata sospesa.

«L’intenzione del cartellino giallo è rappresentare un deterrente per il portiere così che questo non infranga più le regole del gioco. Nei match con il VAR, però, questo agisce già come deterrente, poiché i portieri sanno già che non tenere almeno un piede sulla linea sarà punito, se non dovesse essere notato dall’arbitro. L’IFAB è a favore delle sanzioni per i portieri che non rispettano le regole e si guadagnano un vantaggio non giusto. Comunque, per ogni rigore durante la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo Femminile in Francia, è stato raggiunto un accordo con la FIFA per sospendere le sanzioni ai portieri in questi casi» ha scritto l’Ifab.