Lutto nel mondo del calcio: è morto il giocatore José Antonio Reyes, ex calciatore di Siviglia e Real Madrid

Brutta, bruttissima notizia per il mondo del calcio. José Antonio Reyes è morto in un incidente stradale. Il Siviglia, uno dei suoi ex club, ha dato il triste annuncio con una nota sul profilo Twitter.

José Antonio Reyes, ex giocatore di Arsenal, Siviglia, Real Madrid e Atletico Madrid fra le altre, avrebbe compiuto 36 anni a settembre. Oggi il mondo del calcio piange la sua scomparsa.