Il Cosenza riparte da Braglia: ufficiale il rinnovo del tecnico

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha firmato il rinnovo del contratto con il club calabrese. Ora è ufficiale

Il Cosenza ha posto il primo tassello per la stagione 2019/2020. I rossoblù calabresi ripartiranno da Piero Braglia, allenatore che ha guidato il Cosenza alla salvezza in Serie B. Rinnovo annuale per il tecnico.

Questo il comunicato ufficiale del club: «La Società Cosenza Calcio comunica che Piero Braglia sarà l’allenatore del Cosenza Calcio anche nella stagione 2019/2020. Il tecnico rossoblù, nato a Grosseto il 10 gennaio 1955, ha condotto la squadra alla promozione in Serie B e poi alla permanenza nel campionato cadetto nella stagione successiva. Braglia si lega al Cosenza con un accordo fino al 30 giugno 2020».