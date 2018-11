Il Liverpool va a Belgrado: Shaqiri non convocato per motivi politici

Klopp ha escluso l’ex giocatore dell’Inter dai convocati per la sfida di Champions con la Stella Rossa: «Non sappiamo cosa potrebbe accadere».

Nel Liverpool che martedì sera sfiderà la Stella Rossa al Marakana di Belgrado per il Gruppo C di Champions League non ci sarà Xherdan Shaqiri. L’ex giocatore dell’Inter non ha riportato alcun tipo di infortunio, ma la sua esclusione dai convocati da parte del tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, è dettata esclusivamente da ragioni politiche.

Shaquiri è nato nella ex Jugoslavia, a Gjilan, nel Kosovo, da genitori kosovaro-albanesi, poi trasferitisi in Svizzera, dove il calciatore ha vissuto ed è cresciuto. Dopo la ormai celebre esultanza per il gol segnato alla Serbia nell’ultimo Mondiale in Russia, nella quale ha mimato l’Aquila a due teste simbolo dell’Albania, in casa Liverpool la paura di possibili tensioni e ritorsioni era molto forte, da cui la scelta di lasciare il giocatore in Inghilterra.

«Vogliamo andare a Belgrado e concentrarci al 100% sul calcio. – ha spiegato Klopp in conferenza stampa – Non dobbiamo portare nessun messaggio politico. Abbiamo ascoltato e letto speculazioni sul tipo di accoglienza che Shaq potrebbe ricevere e non abbiamo idea di cosa potrebbe succedere».

«Shaq accetta e comprende la decisione che abbiamo preso di non convocarlo. – ha assicurato ancora l’allenatore dei Reds – È un giocatore che amiamo, giocherà con noi tante altre partite, ma non martedì». Shaqiri, che dopo la sua esultanza ai Mondiali ha dovuto pagare una multa salata alla FIFA, è rimasto dunque in Inghilterra e non prenderà parte al match con la Stella Rossa. Saranno invece della gara, dopo aver recuperato dai rispettivi infortuni, Naby Keita e Dejan Lovren.

A 21-man squad has been named for our #UCL trip to Belgrade, but Jürgen Klopp explains why Xherdan Shaqiri will not be involved against Red Star and provides a general injury update… https://t.co/t2AbNKx67H — Liverpool FC (@LFC) November 5, 2018

ARSENAL-LIVERPOOL 1-1: HIGHLIGHTS E GOL