Il Manchester City risponde al Liverpool: 3-1 al Bournemouth

Il Manchester City risponde al Liverpool e sconfigge in trasferta l’insidioso Bournemouth: 3-1 il punteggio finale per i Citizens

La risposta del Manchester City al Liverpool non si è fatta attendere. I ragazzi di Guardiola hanno sconfitto in maniera piuttosto convincente, in trasferta, l’insidioso Bournemouth. 3-1 il punteggio finale per i Citizens, maturato grazie alla doppietta di Aguero e la marcatura di Sterling.

I Reds rimangono comunque in testa alla classifica in solitaria, a punteggio pieno a quota 9 punti. Alle loro spalle proprio il City a 7 lunghezze.