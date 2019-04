Il Palermo sembra arrivato finalmente ad una svolta societaria, dovrebbe passare al gruppo imprenditoriale Arkus Network. Sarà la vota buona?

Con il Palermo e Zamparini mai dire mai, ma questa volta forse ci siamo. Come confermato dal comunicato ufficiale, diramato dal sito ufficiale della società rosanero, il Palermo è stato acquistato da Arkus Network Srl.

Nel dettaglio così recita il comunicato: «L’U.S. Città di Palermo, nella persona di Daniela De Angeli, e Arkus Network Srl, nella persona del legale rappresentante Walter Tuttolomondo, comunicano che in data odierna tra le parti è stato sottoscritto l’accordo di closing, finalizzato al trasferimento dell’intero pacchetto azionario (100%) del Palermo Football Club SPA e sue controllate, che verrà perfezionato nei prossimi giorni.Si ringraziano i dirigenti del club, professionisti e consulenti tutti che hanno contribuito al raggiungimento degli accordi. Seguirà una conferenza stampa in data da definire».

Sarebbe una svolta importantissima per la società siciliana, che mentre sta lottando in campo per ritornare in serie A, per quanto riguarda la situazione societaria, è ormai da tantissimo tempo che non riesce a trovare pace. Dopo svariate trattative con varie cordate, in serata sembra però arrivata la fumata bianca. Vedremo se questa volta tutto andrà per il verso giusto e per il Palermo si aprirà un nuovo ciclo.