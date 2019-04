Il Real di Zidane riparte da Hazard. Il belga ad un passo!

La stella del Chelsea sarebbe il primo obiettivo del nuovo Real di Zidane, la cifra richiesta di oltre 100 milioni, non spaventa i blancos, che sono ad un passo dal suo acquisto

Edin Hazard sarà con ogni probabilità il giocatore simbolo, per il rilancio del nuovo Real Madrid targato nuovamente Zidane. Dopo una stagione disastrosa, con il cambio di 3 allenatori e nessun titolo conquistato, il prossimo dovrà essere l’anno del riscatto per i galacticos.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, l’affare è vicinissimo alla conclusione e potrebbe essere ufficializzato nei primi giorni del calcio mercato estivo. Ovviamente c’è da aspettare il finale di stagione, visto che il Chelsea, a differenza del Real Madrid è ancora in corsa sia per l’Europa League, che per la lotta Champions in Premier League. Hazard è un giocatore importantissimo che a 28 anni, è nel pieno della maturità calcistica; sicuramente un calciatore di grande affidamento che può dare classe, imprevedibilità e una buona dote di gol alla squadra spagnola.