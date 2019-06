Roberto De Zerbi non lascerà il Sassuolo per andare alla Roma. Raggiunto l’accordo per la permanenza in neroverde

Il Sassuolo e Roberto De Zerbi andranno avanti insieme, ora non ci sono più dubbi. Ieri a Milano è andato in scena un vertice tra l’allenatore bresciano e la dirigenza neroverde e le parti hanno deciso di proseguire, almeno per un altro anno, insieme.

Roberto De Zerbi, al termine del summit, ha confermato la sua volontà, che era quella di rimanere a Sassuolo. Il primo tassello neroverde per la prossima stagione è stato piazzato.