La nuova vita di Quagliarella: con Debora… si volaaaa – VIDEO e FOTO

La seconda giovinezza di Fabio Quagliarella: l’attaccante della Sampdoria, a suon di gol, scala la classifica marcatori. Merito anche della fidanzata, la showgirl Debora Salvalaggio

Probabilmente non è un miracolo di Natale, perché tanto miracoloso non è, ma certo vedere Fabio Quagliarella a quasi 36 anni compiuti (tra un mese) lì in cima alla classifica dei marcatori (leggi anche: LA CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A) deve essere una sorpresa per molti, ma non per tutti. Chi lo conosce, giura: l’attaccante della Sampdoria non è mai stato così tanto in forma come in questo periodo. Merito della serenità che gli ha regalato l’ambiente blucerchiato, certo, ma pure… “dell’ammmore”: quello con la showgirl Debora Salvalaggio. La relazione tra i due, iniziata più di un anno fa, è venuto allo scoperto soltanto da qualche mese: Debora, originaria di Latina, è quasi sempre presente a Genova e pure l’altro giorno non si è persa il trionfo blucerchiato contro il Chievo a Marassi (in gol, nanche a dirlo, ancora una volta il suo Fabio che ha aperto le marcature).

Tra Quagliarella – fresco di rinnovo – e la Salvalaggio le cose sembrano andare alla grande: i due si conoscevano già da un po’ di tempo, ma la scintilla è scoccata soltanto con l’età della consapevolezza e dopo alterne vicende d’amore. L’ex “uaglione” di Castellammare di Stabia, da sempre scapolo d’oro della Serie A, ha così messo la testa a posto dopo aver girovagato l’Italia, mentre Debora, lontano dalla tv e pure dai gossip ormai da qualche anno, pare aver trovato il calciatore giusto dopo averne provati diversi: dalla relazione in gioventù con Simone Inzaghi, passando per quella con Matteo Ferrari (poi ex di Aida Yespica), fino all’ultima, con la meteora portoghese dell’Inter Pelè, non si può certo dire che l’ex miss sia una novizia nel settore calcistico. Meglio tardi che mai.