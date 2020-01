Il solito Mourinho: siparietto con l’addetto stampa – VIDEO

Mourinho ha scherzato con l’addetto stampa del Tottenham durante la conferenza stampa di vigilia del match contro il Liverpool

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool. Avversario difficilissimo per il Tottenham che dovrà provare a battere una squadra che non ha ancora perso in campionato.

Durante la conferenza stampa lo Special One ha scherzato sulle possibilità di battere il Liverpool chiarendo che in sala erano presenti solo due persone che ci credevano: lui e l’addetto stampa degli Spurs.