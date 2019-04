Atalanta, Ilicic sulla sua condizione: «Non riesco a calciare bene, ma non mollo»

L’attaccante analizza gli obiettivi dell’Atalanta: «Vittoria fondamentale per la lotta Champions, vogliamo anche la Coppa Italia»

Josip Ilicic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria dell’Atalanta in casa del Napoli: «Faccio tutto, ma ancora non riesco a calciare bene. L’importante è che abbiamo vinto per rimanere attaccati a quella zona, noi ci proviamo. Abbiamo dimenticato cosa abbiamo fatto, siamo partiti forte e ora vogliamo andare avanti fino alla fine».

Ilicic continua: «Coppa Italia? Se stai lì vicino vuoi conquistare tutto. Noi non molliamo. Sappiamo che le squadre che lottano per la Champions sono forti, ma noi vogliamo restare lì. Ora pensiamo alla Fiorentina, sarà una battaglia come la sfida di oggi».