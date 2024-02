Immobile: «Possiamo passare il turno di Champions League»

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato così della vittoria contro il Bayern Monaco: sottolineando la prestazione della squadra

Intervistato da Mediaset dopo Lazio-Bayern Monaco di Champions League, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha rilasciato qualche dichiarazione.

PAROLE – «Giusto sottolineare la prestazione della squadra, la voglia di combattere su ogni pallone e di vincere su ogni duello per portare a casa questa partita. Lo spirito di sacrificio c’è stato questa sera, credo che se ci accompagna per tutta la stagione ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sia prima sia dopo il gol abbiamo avuto tante occasioni per poter non aver questo rammarico, è un peccato ma ci portiamo a casa questa vittoria che ci dà un grande morale anche per il prosieguo della stagione. Bayern, se è quello che ci aspettavamo? Sicuramente quelli della scorsa partita erano in uno stato di forma diverso, le squadre vivono questi momenti e dobbiamo sperare che proseguiranno fino al ritorno su questo stato. Al di là di questo va sottolineata la grande prestazione che abbiamo fatto noi che li ha messi in difficoltà. Se possiamo credere nel passaggio del turno? Ci dobbiamo credere allo stesso modo in cui ci abbiamo creduto ieri e l’altro ieri nella preparazione che abbiamo fatto. A chi dedico il gol? A mia moglie».