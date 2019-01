Immobile carica la Lazio: «Juve? Dobbiamo dare qualcosa in più»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, lancia una sfida alla Juventus. Ecco le parole del centravanti a pochi giorni dalla sfida

Grande attesa per la sfida tra Lazio e Juventus, posticipo domenicale della 21esima giornata di Serie A. Questa mattina alcuni giocatori della Lazio si sono recati presso l’Istituto San Giovanni Evangelista per il progetto “Lazio nelle scuole” e a margine dell’evento, Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prossima sfida con la Juventus: «La Juventus è una squadra fortissima, avremo tanta gente che allo stadio che ci verrà a vedere e a tiferà per noi e questo ci deve spronare per dare qualcosa in più. E’ una partita veramente bella da giocare ma dobbiamo prepararla bene. E’ un campionato molto difficile più agguerrito dell’anno scorso e per arrivare in Champions bisogna fare qualcosa in più».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM