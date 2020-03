Assemblea di Lega Serie A: ecco cosa proporrà Gravina al Governo

Il mondo del calcio risentirà dell’emergenza Coronavirus anche a livello economico: ecco le proposte di Gravina al Governo

Il governo del calcio farà le sue proposte al Governo centrale per uscire dall’emergenza Coronavirus anche in termini economici. Alle 18 il presidente della FIGC Gravina incontrerà le Leghe in videoconferenza.

Sono sei i punti sui cui fare luce: il costo del lavoro, alcune norme speciali (estensione della durata degli ammortamenti), maggior liquidità, finanziamenti, infrastrutture (flessibilità per la costruzione di nuovi impianti) e chiarimenti sui diritti tv, come riporta Sky Sport.