Infantino: «Nel 2025 faremo il Mondiale per club a 32 squadre»

Gianni Infantino annuncia l’arrivo del mondiale per club a 32 squadre per il 2025: «Ci saranno i migliori club del mondo»

Nella conferenza stampa che anticipa la finale di Qatar 2022, il numero uno della FIFA, Gianni Infantino ha anche parlato del progetto di realizzare un Mondiale per Club a 32 squadre. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo discusso, con l’approvazione unanime del consiglio alcune strategie per quanto riguarda i calendari delle competizioni, sia per uomini che per donne. Per quanto riguarda gli uomini, come vi ricordate avevamo deciso di avere una nuova coppa del mondo per club a 24 squadre che doveva partire nel 2021. Questo è evento è stato post posto per il Covid, ma la nuova coppa del mondo per club si terrà nel 2025 e ci saranno i 32 migliori club del mondo. Dobbiamo decidere ancora alcune scelte logistiche devono essere discusse, ma il torneo si farà».