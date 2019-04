Infortuni Juventus: come stanno Chiellini, Matuidi, Rugani, Emre Can, Douglas Costa e Khedira in vista dell’Ajax

La Juventus scenderà in campo martedì sera per affrontare l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri potrebbero fare a meno di un paio di titolari. Molto dipenderà dall’allenamento di stamattina. Buoni segnali da Blaise Matuidi, uscito malconcio dalla gara di andata con l’Ajax: solo crampi per il giocatore francese che partirà dal 1′ minuto all’Allianz Stadium. Da valutare le condizioni di Giorgio Chiellini: il capitano potrebbe recuperare in extremis ma, al momento, è più no che sì: al suo posto pronto Rugani. Infortuni Juventus: le ultimissime.

Rugani, non convocato con la Spal per un piccolo acciacco, non appare in dubbio per la gara contro l’Ajax. Stesso discorso per Emre Can: anche il tedesco, ko per un problema alla caviglia contro il Milan, dovrebbe essere in campo in Champions. Cresce l’ottimismo per il recupero del tedesco dopo la distorsione alla caviglia destra patita col Milan. Difficile vedere in campo Douglas Costa, che ha riportato un nuovo problema al polpaccio: al momento quella del brasiliano, insieme a quella di Chiellini e Khedira, assente con la Spal, sembrano essere le situazioni che preoccupano di più in casa Juve. Ricapitolando: Emre Can, Matuidi e Rugani recuperati; difficile rivedere Douglas Costa, piccole speranze per Chiellini e Khedira.