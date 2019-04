Infortunio Albiol: possibile rientro in Napoli-Arsenal

Il difensore spagnolo sta bruciando le tappe. Infortunio Albiol: il centrale può tornare a disposizione per l’Arsenal

Raul Albiol sta per tornare in campo a quasi 3 mesi di distanza dall’ultima volta. Il centrale spagnolo, uno dei perni difensivi del Napoli, potrebbe tornare a disposizione di Carlo Ancelotti per il match di ritorno Napoli-Arsenal in programma tra una settimana allo stadio San Paolo. Infortunio Albiol: pronto il ritorno del difensore spagnolo?

L’ultima apparizione del centrale risale allo scorso 26 gennaio, in occasione della gara con il Milan. Poi l’operazione al ginocchio e la fisioterapia. Il difensore si trascinava da tempo dei fastidi al ginocchio e ha optato per l’intervento chirurgico. Il centrale, secondo quanto riferito da Il Mattino, sta bruciando le tappe e potrebbe rivedere la luce nel giro di pochi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni, Albiol potrebbe tornare a disposizione per la gara di ritorno con l’Arsenal in programma giovedì 18 aprile.