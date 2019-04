Problemi per il difensore danese. Infortunio Andersen: il centrale potrebbe saltare la gara con la Lazio. Le ultimissime

Problemi per Marco Giampaolo in vista della sfida contro la Lazio. Il difensore centrale Joachim Andersen potrebbe saltare la gara contro i biancocelesti a causa di un problema fisico. Il giocatore non si allena con i compagni ormai da diversi giorni, si parla di una contrattura muscolare. Infortunio Andersen: le ultime.

Difficile immaginare un recupero lampo per il giocatore. Un infortunio lieve per Andersen ma da non sottovalutare. La Sampdoria sta pensando di non rischiarlo e per questo il suo forfait contro la Lazio appare scontato. Al suo posto potrebbe giocare Alex Ferrari e non Tonelli.