Infortunio Bentancur: salta Inter-Juventus

L’uruguaiano ko e non convocato per la sfida contro l’Inter. Infortunio Bentancur: problemi muscolare per il centrocampista

Torna Giorgio Chiellini ma si ferma Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della Juventus classe 1997 non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la sfida contro l’Inter in programma sabato sera a San Siro. Infortunio Bentancur: gli aggiornamenti.

E’ stato Max Allegri, in conferenza stampa, ad annunciare il forfait del giocatore, poi ‘confermato’ dai convocati: «Bentancur ha un affaticamento muscolare alla coscia e non ci sarà». Problema muscolare dunque per l’uruguagio, un problema però che non sembra essere grave. Affaticamento per Rodrigo Bentancur che potrebbe tornare tra i convocati tra una settimana.