Infortunio Bruno Alves: out in Parma-Torino

Il difensore del Parma, leader dei ducali, salterà la gara con il Torino. Infortunio Bruno Alves: le ultimissime notizie

Brutte notizie per il Parma: anche Bruno Alves out per la sfida di domani contro il Torino. Gervinho e Inglese non ci saranno e non ci sarà nemmeno l’esperto difensore portoghese. Come annunciato dal tecnico D’Aversa in conferenza stampa, il centrale non è stato convocato per la gara con il Torino.

Per il capitano portoghese dei crociati la diagnosi è quella di un risentimento muscolare al polpaccio destro, infortunio rimediato nella sfida contro l’Atalanta. Il difensore ha saltato la sfida con il Frosinone e salterà anche il Toro.