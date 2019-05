Infortunio Calhanoglu: problema in Milan-Bologna

Secondo infortunio per un giocatore rossonero. Infortunio Calhanoglu: dopo Biglia, anche il turco ko contro il Bologna

Hakan Calhanoglu ko contro il Bologna. Dopo Lucas Biglia, Rino Gattuso è stato costretto al secondo cambio obbligato nel corso della sfida contro i felsinei. Il turco del Milan, schierato dal 1′ minuto, ha chiesto il cambio attorno all’ora di gioco, per un problema muscolare. Infortunio Calhanoglu: le ultime.

l tecnico rossonero ha mandato in campo Borini. Nelle prossime ore, verranno effettuati degli accertamenti che chiariranno l’entità dell’infortunio. Rossoneri avanti 1-0 con gol di Suso ma i problemi per Gattuso non mancano. Nelle prossime ore nuovi aggiornamenti.