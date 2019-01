Infortunio Cancelo: out in Lazio-Juve

Problemi per la Juventus di Max Allegri in vista della sfida con la Lazio. Infortunio Cancelo: salta anche la gara con i biancocelesti

Joao Cancelo è tornato a disposizione di Max Allegri a un mese dall’operazione al menisco, giocando da titolare in Supercoppa contro il Milan. Proprio in occasione della finale di Gedda, il giocatore ha riportato un nuovo problema, stavolta al polpaccio. Infortunio Cancelo: il terzino portoghese è rimasto a guardare contro il Chievo Verona, lasciando spazio a De Sciglio, e sarà costretto a rimanere fuori anche contro la Lazio. «Lavoro personalizzato per Joao Cancelo, che al rientro da Gedda aveva accusato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro» ha scritto la Juve sul suo sito web ufficiale. Secondo Sky Sport, il giocatore non sarà a disposizione di Allegri per la gara con la Lazio.