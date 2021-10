Infortunio Castrovilli: il giocatore torna ad allenarsi in campo. Terminata la riabilitazione

Buone notizie dal fronte Castrovilli per la Fiorentina: il centrocampista è tornato ad allenarsi in campo

Ottime notizie dal fronte Gaetano Castrovilli per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il centrocampista è tornato ad allenarsi in campo, come conferma il medico sociale viola al sito ufficiale. Le parole di Luca Pengue.

CASTROVILLI – «Oggi è un giorno particolarmente felice per il ragazzo e per la società: si è chiuso un periodo abbastanza delicato, un periodo di riposo perché quello che abbiamo dovuto fare è stato semplicemente aspettare che la natura facesse il proprio corso. Purtroppo è stato un infortunio molto particolare sia per la sede che per la tipologia. La cosa buona è che con oggi si chiude il percorso di riabilitazione e comincia finalmente a riallenarsi sul campo. Siamo dispiaciuti per tutto questo rumore che è stato fatto intorno ad un problema di salute delicato. Adesso si riparte e speriamo tutti di vederlo il prima possibile in campo».