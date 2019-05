Infortunio Chiesa: l’esterno della Fiorentina non si è allenato a causa di un attacco febbrile. La sua presenza contro l’Empoli è a rischio

Problemi per Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina non si è allenato oggi, a causa di un attacco febbrile. La sua presenza nella delicatissima partita contro l’Empoli, è ora in dubbio: le sue condizioni verranno monitorate.

La sua assenza, nel derby toscano contro l’Empoli, sarebbe una brutta tegola per la Fiorentina, che si appresta a vivere un finale di stagione caldo e difficile, dopo l’addio di Pioli e l’arrivo, non proprio esaltante di Vincenzo Montella.