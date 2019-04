Infortunio Cuadrado: torna in Spal-Juve, dopo 4 mesi

Risolti i problemi al ginocchio, il colombiano è pronto a rientrare. Infortunio Cuadrado: il laterale in campo con la Spal

La Juventus affronterà la Spal domani pomeriggio, alle ore 15, a Ferrara. Il club bianconero sfiderà gli estensi con un Cuadrado in più. Il giocatore colombiano, out per un infortunio al ginocchio dal termine del 2018 (ultima apparizione il 12 dicembre contro lo Young Boys in Champions League). Infortunio Cuadrado: ecco il rientro.

Poi l’intervento chirurgico e un lungo periodo ai box. Ora il ritorno in campo. E’ stato Max Allegri ad annunciarlo: «Domani Cuadrado gioca» le parole del tecnico. Parole che sanno di liberazione per l’esterno colombiano, pronto alla prima partita del 2019. Cuadrado è stato escluso dalla lista Champions, sarà utile alla Juve in questo finale di campionato.