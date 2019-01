Infortunio De Rossi: escluso intervento chirurgico

Infortunio De Rossi: niente operazione per il centrocampista della Roma. Si proseguirà con la terapia conservativa

Scongiurato il rischio operazione per Daniele De Rossi. Il centrocampista della Roma, out dallo scorso 28 ottobre, per una lesione a una cisti del menisco e per la contusione che ha traumatizzato la cartilagine come fosse una frattura, non si sta allenando con il gruppo. Nelle ultime ore si era parlato di una possibile operazione ma secondo Sky Sport, il capitano della Roma ha scongiurato il rischio intervento: nessun intervento chirurgico per DDR che continua a non migliorare. Ieri il giocatore ha svolto un controllo di routine a Villa Stuart e continua a vivere alla giornata. l ginocchio non si gonfia, ma fa male. Infortunio De Rossi: ancora problemi per il giocatore romanista.

E nonostante qualche progresso a metà dicembre la situazione non sembra poter migliorare di molto. L’intervento risolverebbe in maniera definitiva il problema del capitano, ma lo costringerebbe a uno stop forzato di almeno 3 mesi, quindi salterebbe quasi tutta la stagione. «È l’infortunio più grave della mia carriera. Si parla di cartilagine, ho subito una lesione grave. Sarebbe gravissimo se si dovesse rompere ancora a 35 anni. Ci vuole tempo, ho ripreso a correre e a calciare ma sono ancora indietro. Sono vicino alla fine» aveva detto DDR. Niente operazione, ora proseguirà con la terapia conservativa.