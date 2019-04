Infortunio de Vrij: torna per Frosinone-Inter

L’Inter ritrova Stefan de Vrij. Infortunio de Vrij: il difensore olandese si candida per una maglia da titolare con il Frosinone

Buone notizie per Luciano Spalletti e per l’Inter: Stefan de Vrij è tornato in gruppo e si candida a una maglia da titolare per la trasferta di Frosinone. Il club nerazzurro farà visita alla penultima della classe, reduce però da due vittorie consecutive che hanno riacceso una flebile speranza salvezza. I nerazzurro dovranno lottare per trovare i 3 punti e potranno contare sull’apporto di Stefan de Vrij, ko da qualche settimana. Infortunio de Vrij: le ultime.

«L’esame ha evidenziato una distrazione all’adduttore della coscia destra. Per De Vrij in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno valutate a inizio settimana prossima» aveva scritto l’Inter nel comunicato ufficiale post-infortunio. Il giocatore ha saltato le sfide contro Lazio e Atalanta ma oggi ha lavorato in gruppo e sarà a disposizione di Spalletti per la gara dello Stirpe.