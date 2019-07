Infortunio Djuricic, il centrocampista del Sassuolo ha interrotto l’allenamento odierno per un problema fisico

Come riportato dal nostro inviato di calcionews24.com presente al ritiro del Sassuolo, Filip Djuricic ha interrotto l’allenamento odierno per colpa di un problema fisico.

Non si conosce ancora l’entità del suo infortunio, ma si spera che non sia nulla di grave. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in tal senso.