Infortunio Donnarumma: ok per Parma-Milan

Buone notizie per il portiere rossonero. Infortunio Donnarumma: l’estremo difensore pronto al ritorno con il Parma

Gigio Donnarumma, portiere del Milan, si prepara al rientro. L’estremo difensore classe ’99 di proprietà del Milan è stato rimpiazzato da Pepe Reina nelle sfide contro la Juventus e contro la Lazio ma a Parma, salvo sorprese, sarà nuovamente in campo. Infortunio Donnarumma: gli aggiornamenti.

Come anticipato da Rino Gattuso dopo la sfida contro la Lazio, il portiere numero 99 dovrebbe recuperare per il prossimo impegno di campionato in casa del Parma. L’infermeria rossonera dunque si sta per svuotare. A Parma dovrebbero esserci Romagnoli e Calabria, salvo sorprese, ci sarà anche Gigio. Paquetà invece lavora per tornare nella gara di Coppa Italia contro la Lazio.