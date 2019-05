Infortunio Emre Can: problema muscolare, salta il derby – FOTO

Infortunio Emre Can: problema muscolare per il tedesco. Salta il Derby della Mole: al suo posto convocato Muratore – FOTO

Ancora un infortunio per Emre Can, che si avvia a chiudere una delle stagioni più sfortunate della sua carriera. Il tedesco si è fermato durante la rifinitura per un problema muscolare e salterà il derby contro il Torino.

Al suo posto, per la partita di stasera contro il Toro, è stato convocato Simone Muratore, centrocampista classe ’98 della Juventus U23. Le condizioni di Emre Can saranno valutate nei prossimi giorni.