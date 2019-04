Infortunio Favilli, nuovo ko: stagione finita?

Il Genoa perde nuovamente il suo attaccante. Infortunio Favilli: nuovo ko per l’attaccante, stagione finita? Le ultime

L’attaccante del Genoa sta vivendo una stagione a dir poco tribolata, una stagione che potrebbe essersi conclusa anzitempo. Il 21enne attaccante ha collezionato solo 163 minuti in questa stagione, è entrato in campo nel finale con la Sampdoria ma la sua stagione potrebbe essere già finita a causa di un nuovo ko. Infortunio Favilli: le ultimissime.

Proprio quando aveva iniziato ad intravedere la luce, il giovane centravanti è costretto nuovamente allo stop. Nuovo problema muscolare per Andrea Favilli. Difficile per il momento capire l’entità del danno ma non è da escludere, secondo le prime indiscrezioni, la stagione finita per il giovane attaccante (lo ricordiamo, mancano solo 6 partite da qui a fine campionato). Presto nuovi aggiornamenti.