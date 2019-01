L’attaccante rossoblù non è stato convocato per Empoli-Genoa. Nuovo infortunio Favilli: la situazione e gli aggiornamenti

Ancora sfortuna per Andrea Favilli. Il centravanti del Genoa avrebbe dovuto giocare da titolare il delicato match salvezza tra Empoli e Genoa ma Cesare Prandelli sarà costretto a rivedere i suoi piani. L’attaccante infatti non è stato convocato per un problema fisico. Questo quanto scritto dal Genoa sul suo sito web: «Prime convocazioni per una partita ufficiale con il Grifone per il portiere Jandrei, il centrocampista Sturaro e l’attaccante Sanabria. Tra i non convocati, oltre a Favilli non al meglio, anche il difensore Lisandro Lopez». Infortunio Favilli: salta Empoli-Genoa.

Ci si aspetta molto dal giovane attaccante rossoblù arrivato in estate dalla Juve in prestito con riscatto. Dopo l’addio di Piatek, il Genoa ha voluto scommettere su di lui e sul nuovo arrivato Sanabria. Quella di oggi sarebbe potuta essere una chance importantissima per il giovane centravanti ma l’attaccante classe ’97 è costretto ancora una volta ai box da un problema muscolare. È un’annata sfortunata quella di Andrea Favilli: prima l’infortunio al retto femorale, poi i problemi all’adduttore, quindi l’infiammazione al ginocchio già operato l’anno scorso e ora un nuovo guaio fisico che, scrive La Gazzetta dello Sport, rischia di fermarlo per un po’. Dall’inizio della stagione Favilli ha già saltato 8 partite per infortunio ed è sceso in campo solo 5 volte, partendo sempre dalla panchina.