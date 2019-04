Infortunio Florenzi: recuperato per Roma-Udinese

Infortunio Florenzi: buone notizie per la Roma. Il giocatore si è allenato in gruppo, sarà convocato contro l’Udinese

Buone notizie per Claudio Ranieri che potrà contare su Alessandro Florenzi per la sfida contro l’Udinese. Il jolly romano e romanista, alle prese con un infortunio muscolare, ha saltato le ultime tre gare della Roma ma dovrebbe rientrare in tempo per la partita contro l’Udinese, un’altra sfida fondamentale per la Roma. Infortunio Florenzi: le ultime.

Il giocatore si è allenato in gruppo e quest’oggi e salvo sorprese partirà dall’inizio contro i friulani. Buone notizie per Ranieri, costretto a fare a meno di Santon e Karsdorp per 4-5 settimane. Il recupero di Florenzi gli consentirà di schierare una difesa più equilibrata con lo spostamento di Juan Jesus sulla sinistra.