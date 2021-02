Infortunio Ibanez: c’è lesione. Quante gare salta il centrale della Roma

Roger Ibanez sarà indisponibile per diverso tempo per la Roma di Paulo Fonseca: ecco le ultime sul difensore giallorosso dopo lo stop

Roger Ibanez si è fermato nella gara contro il Braga. Il difensore oggi ha sostenuto gli esami strumentali a Villa Stuart per stabilire l’entità del suo stop in vista dei prossimi impegni.

Come riportato da Sky Sport per Ibanez si tratta di una lesione di primo grado al flessore destro. Il centrale di Fonseca salta con ogni probabilità le gare con Benevento e Braga e resta anche in dubbio per la partita con il Milan.